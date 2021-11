Rafael Navarro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/11/2021 12:02

Rio - O futuro de Rafael Navarro segue indefinido. Com contrato até o fim do ano com o Botafogo, o jogador, de 21 anos, vem recebendo muitas sondagens e propostas. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras foi mais um clube a entrar na briga pelo artilheiro do clube carioca na Série B.

De acordo com o jornalista, o Palmeiras ofereceu um salário de R$ 300 mil pelo jogador. Rafael Navarro receberia atualmente cerca de R$ 30 mil no clube carioca. O Botafogo deseja manter o jovem e sinaliza com um aumento salarial, com valores que não foram divulgados.

Navarro recebeu sondagens de clubes do Brasil e também do exterior. A sua permanência no Botafogo é improvável. Em 2021, o atacante do clube carioca realizou 47 partidas, marcou 15 gols e foi responsável por 11 assistências.