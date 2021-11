Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/11/2021 16:01

Rio - No primeiro episódio da série "Acesso Total", que conta os bastidores do retorno do Botafogo à Série A do Brasileirão, o diretor Eduardo Freeland revelou que tentou a contratação de Cuca e de Roger Machado no começo do ano, antes de decidir pela chegada de Marcelo Chamusca.

Chamusca foi oficializado como técnico do Botafogo no dia 19 de fevereiro, quando o time ainda disputava, já rebaixado, as últimas rodadas da Série A 2020. Quatro dias após a contratação, Roger Machado, um dos cotados, assumiu o Fluminense.

"Conversei com o Cuca, que era um cara que fez ótimos trabalhos aqui no clube, que tem o carinho da torcida muito grande, um profissional de altíssimo nível, que tinha acabado de disputar uma final de Libertadores. Busquei contato com o Roger Machado, que era um cara que acho que tinha tudo a ver com o projeto, mas que já estava também fechado com outro clube. Quando não consegui, comecei a entender que o Chamusca poderia ser o melhor nome, mas eu não conhecia o Chamusca", revelou Freeland, no primeiro episódio da série "Acesso Total".

O primeiro episódio da série documental divide a linha entre o rebaixamento e as primeiras vitórias do Alvinegro na Série B deste ano.

Já disponível no Globoplay, o capítulo inicial também será exibido pelo sportv, nesta terça, às 19h.