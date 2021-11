Botafogo - Vitor_Silva

23/11/2021

Rio - O Botafogo está negociando com a WTorre para assumir a administração do Estádio Nilton Santos. Atualmente, a empresa de engenharia tem acordo com o Palmeiras para cuidar do Allianz Parque e com o Santos na construção da nova Vila Belmiro. A informação foi divulgada pelo site "GE".

O maior entrave para a negociação, até o momento, é o tempo de concessão do estádio. O Botafogo tem acordo para administrar o Nilton Santos até 2031 e quer ampliá-lo por mais dez anos. As conversas com a prefeitura estão em andamento, mas uma dívida do clube tem atrapalhado um pouco as conversas.

Durante o ano de 2020, o Nilton Santos deu prejuízo de R$ 7 milhões ao Botafogo. A ideia do clube é buscar eventos alternativos para o estádio, como shows, o que já é feito pela WTorre no Allianz Parque.