Botafogo conquistou a Série B do Brasileirão na 37ª rodadaVitor Silva/botafogo

Publicado 24/11/2021 13:40

Rio - O Botafogo já iniciou seu planejamento e a busca por renovação contratual das principais peças campeãs da Série B. Apesar do acesso, a diretoria enfrenta dificuldade na manutenção de alguns destaques, como é o caso do atacante Warley.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, os representantes de Warley recusaram a primeira oferta do Botafogo para estender o vínculo do "Batedeira" com o clube de General Severiano.

As tratativas continuam, a diretoria Alvinegra deve apresentar nova proposta em breve, mas os agentes de Warley adotam a postura de se pronunciarem apenas após o encerramento da Série B, que será no próximo domingo, com o Botafogo já campeão.

Um dos remanescentes da trágica temporada de 2020, Warley fez 31 jogos na Série B, anotou três gols e deu seis assistências. O contrato com o Botafogo vai até o dia 31 de dezembro.