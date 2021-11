Veterano do Botafogo platina cabelo e brinca com renovação de atacante: 'Se o Navarro não ficar, serve o sósia' - Foto: Reprodução/Instagram

Veterano do Botafogo platina cabelo e brinca com renovação de atacante: 'Se o Navarro não ficar, serve o sósia' Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 18:01 | Atualizado 24/11/2021 18:04

Rio - O centroavante Rafael Moura, do Botafogo, platinou o cabelo e brincou com a renovação de Rafael Navarro no Glorioso. Em suas redes sociais, o veterano questionou, caso o artilheiro da equipe alvinegra saia: "Serve o sósia?".

Por outro lado, assim como o Navarro, o atacante Rafael Moura tem contrato com o Botafogo até dezembro. O jogador de 38 anos fez 30 partidas no Brasileirão Série B, disputou apenas uma como titular e marcou um gol no torneio.

De acordo com o presidente Durcésio Mello, há uma estratégia para manter o atacante Rafael Navarro no Botafogo, que é alvo de diversos clubes. Com a camisa do Glorioso, o jogador de 21 anos disputou 47 partidas, marcou 15 gols e fez dez assistências nesta temporada.