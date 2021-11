Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2021 17:44

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, fez uma revelação pessoal na tarde desta quarta-feira. Em vídeo divulgado pelo clube, ele diz ter sido diagnosticado com câncer de próstata no fim do ano passado e falou sobre a importância do Novembro Azul.

"Em dezembro do ano passado fui diagnosticado com câncer de próstata. Fiz todos os exames preventivos no novembro azul e por isso comecei o tratamento cedo e hoje a doença está controlada. Deixe de lado os mitos e preconceitos! Vergonha é não se cuidar. Essa prevenção salva vidas", disse Durcesio.

Estudos apontam que, se o câncer de próstata for descoberto cedo, as chances de cura aumentam em 90%.