Torcida do Botafogo promete grande festa na partida contra o GuaraniVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/11/2021 14:36

Rio - Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo informou a nova parcial da venda de ingressos para o duelo contra o Guarani, no próximo domingo (28), no Estádio Nilton Santos. Em dia de festa para receber faixa e troféu de campeão da Série B, o Alvinegro já comercializou 31 mil ingressos para a despedida do torneio.

Com a venda antecipada e a alta procura por bilhetes, restam agora apenas os setores Oeste Superior (lado direito) para sócios-torcedores (à venda neste link), além de camarotes. O setor sul será destinado à torcida do Guarani, que ainda tem chances de conquistar o acesso com uma combinação de resultados na 38ª rodada.

Também nesta quarta (24), o clube iniciou a retirada das gratuidades das bilheterias do Estádio Nilton Santos e da sede de General Severiano. A carga reservada é de 10%, algo em torno de 3.900 ingressos.