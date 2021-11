Botafogo lança campanha e camisa contra o racismo: 'Manto da desigualdade' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2021 19:09

Rio - A Fila não será a nova fornecedora de material esportivo do Botafogo a partir de 2022. De acordo com o Canal do Anderson Motta, a favorita para ser a responsável pelos uniformes do clube no próximo ano é a brasileira Volt Sport.

Segundo o canal, um dirigente afirmou que a Fila foi descartada devido à uma dívida do Glorioso com o Grupo Dass, que detém as marcas Fila, Tyron e Umbro. A empresa foi a fornecedora do Botafogo entre 2009 e 2011.

A Kappa, atual fornecedora, tem contrato até o fim do ano e não deve renovar.