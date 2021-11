Túlio Maravilha contabiliza mais de 1000 gols na carreira - Reprodução do Instagram

Publicado 25/11/2021 12:43

Rio - Autor do gol mais importante da história do Botafogo, Túlio Maravilha detonou a presença do VAR no futebol. Durante participação no Programa do Ratinho, o ex-atacante questionou o fato de a tecnologia anular vários gols.

"Se tivesse o VAR na minha época, quantos gols ele ia anular meu? Ia estar faltando gol. Torcida quer ver gol", questionou Túlio.

A entrevista completa de Túlio irá ao ar no próximo sábado. Além do VAR, o atacante também falou sobre seus desafetos no mundo do futebol.