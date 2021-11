Diego Goncalves, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Diego Goncalves, atacante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/11/2021 15:05

Rio - Autor do gol do título do Botafogo na Série B de 2021, contra o Brasil de Pelotas, o atacante Diego Gonçalves, em entrevista ao portal "UOL", relembrou a trajetória do Alvinegro na competição e destacou um duelo específico da equipe.

Para o jogador, a goleada sobre o Vasco dentro de São Januário ficará marcada. Na ocasião, Diego anotou o quarto e último gol do Botafogo contra o rival. A partida praticamente assegurou o Glorioso na Série A de 2022 e limou as chances de acesso do Gigante da Colina.

"A preparação para o jogo do Vasco, no segundo turno, teve umas situações interessantes. Era um clássico que se a gente vencesse o acesso estaria praticamente consolidado, e asseguraria o time deles na Série B. E foi na casa do rival. Então a gente já sabia o que precisava fazer, onde atacar. Tínhamos o mapa para vencer o jogo. E creio que foi uma das melhores atuações que tivemos, apesar do momento mais delicado do Vasco. O início de jogo a gente soube ter paciência, até para não dar brechas. Mas a partir do primeiro gol tudo fluiu muito bem. E fizemos um placar elástico. Contribui com um gol, assim como fiz no primeiro turno. Foi um jogo especial", contou Diego Gonçalves.

Com contrato até 2023, o extremo exaltou a importância do Botafogo no cenário nacional e, em seguida, destacou a qualidade do elenco campeão da Série B deste ano.

"O Botafogo é um dos clubes mais importantes do nosso futebol. Revelou ícones, é tradicional e respeitado. Você ajudar em um momento duro do clube, que é um rebaixamento, e poder reconduzir um gigante para a elite é muito gratificante. Quero buscar mais objetivos aqui dentro do clube. Me sinto feliz, adaptado. No dia em que eu parar de jogar o Botafogo, sem dúvidas, será o local que lembrarei com muito carinho e gratidão", afirmou, completando em seguida:

"A torcida do Botafogo merece esse momento. No início da temporada, antes mesmo da minha chegada, muitos apontavam que o clube dificilmente subiria. A diretoria tem méritos pela montagem do elenco. Um grupo unido, trabalhador, sem vaidades. Então é uma festa merecida para todos nós. Exaltar uma vitória do Botafogo é sempre uma satisfação. Estou preparado para festejar bastante com eles e torcer por quem for jogar para fechar essa Série B com mais uma vitória."

No entanto, Diego Gonçalves não participará ativamente da festa do título. O atacante cumprirá suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo no último fim de semana.

Encerrando sua participação na Série B, o Botafogo recebe o Guarani, neste domingo (29), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Os ingresso para o duelo estão esgotados.