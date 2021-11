Rafael Navarro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2021 11:21

Rio - Artilheiro e grande destaque do Botafogo na Série B, Rafael Navarro desperta o interesse de diversos clubes nacionais e internacionais. Na última sexta-feira, com tudo engatilhado, jogador e empresário recuaram e decidiram por encerrar as negociações com o Minnesota United, dos Estados Unidos, equipe que disputa a MLS.

Navarro foi um dos jogadores que mais evoluíra, além de ter sido a principal peça do Glorioso na conquista do acesso. Com isso, claro, encheu os olhos do professor Enderson Moreira, que, em entrevista ao podcast "Prancheta", do "GE", exaltou o centroavante.

"Vamos tentar de todas as formas fazer com o que Navarro possa entender que se sair que seja para situação muito boa, não só financeira, mas também esportiva. Vejo capacidade dele para futuro muito breve, porque há carência de centroavantes. Se for se esconder em um mercado só por dinheiro, vai dar tiro no pé. Você vai para determinados mercados quando já está em determinada idade que não há mais projeção nos principais mercados", disse o técnico do Botafogo.

Enderson ainda destacou a oportunidade de se destacar em 2022, agora na elite do futebol nacional. Para o treinador do Botafogo, pode ser a chave que abrirá as portas dos principais clubes da Europa.

"Hoje pode não ser a bola da vez nos principais clubes da Europa, mas se repetir na Série A o que fez na B, entra na mira dos principais clubes do mundo. Acho que particularmente valeria a pena, diante da idade dele, com contrato totalmente novo, cláusula de saída, seria mais interessante do que ir para mercado que não possa dar projeção para ele."

Rafael Navarro recusou a proposta do Minnesota United, dos Estados Unidos, na qual ganharia aproximadamente R$ 8,5 milhões só na assinatura do contrato. O atacante, que tem vínculo com o Botafogo até o fim deste ano, recebe sondagens do velho continente e de clubes da Série A do Brasileirão, como Internacional e Palmeiras.