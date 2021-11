Rafael Navarro tem 14 gols e precisa de dois contra o Guarani para ser artilheiro da Série B - Vitor Silva / Botafogo

Rafael Navarro tem 14 gols e precisa de dois contra o Guarani para ser artilheiro da Série BVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2021 14:10

Campeão com uma rodada de antecipação e retorno à Primeira Divisão garantido, o Botafogo promete fazer uma grande festa com a sua torcida, que esgotou os ingressos para o jogo deste domingo, às 16h no Nilton Santos, contra o Guarani. Mas além de receber o troféu e celebrar a recuperação em meio à dificuldade financeira, o Glorioso também pode igualar a campanha do título de 2015.

Com 69 pontos em 37 jogos, o Botafogo precisa vencer para chegar aos 72, mesma pontuação de seis anos atrás. Desta maneira, a campanha seria praticamente idêntica, com 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com a diferença ficando nos gols. O time campeão de 2015 marcou 60 e sofreu 30. Já a equipe atual tem 54 a favor e 29 contra.



Esses números representam bem o tamanho da arrancada do Glorioso em 2021. Afinal, o início de Série B foi muito ruim, com apenas 25 pontos em 16 rodadas, com o 14º lugar levando os torcedores a temerem por uma nova queda.



Tudo mudou com a chegada de Enderson Moreira e o Botafogo pode coroar a bela campanha com mais uma vitória em casa, que seria a 16ª em 19 jogos para o melhor mandante da competição.