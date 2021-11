Rafael Navarro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2021

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, Rafael Navarro deve fazer sua despedida do clube neste domingo (28), às 16h, contra o Guarani, diante de cerca de 40 mil alvinegros no Nilton Santos. Como último ato, o atacante tenta fazer mais dois gols para alcançar a artilharia da Série B, atualmente de Edu (Brusque) e Léo Gamalho (Coritiba), com 16 tentos.

Nos dois anos com a camisa do Glorioso, a trajetória de Navarro foi marcada por altos e baixos. O ápice, sem dúvida, foi a Segundona deste ano, em que mandou 14 de todas as suas 17 bolas na rede pela equipe, além de nove assistências, números que fazem dele o jogador com mais participações diretas em gols na competição.

A boa fase criou um clima de lua mel com os torcedores, mas a alegria não vai durar muito tempo. Sem acordo para renovação do contrato, a tendência é que ele vá jogar no exterior no ano que vem, embora também desperte interesse de clubes brasileiros. A cada gol, os gritos de "fica, Navarro" ficam mais altos na arquibancada, e não será diferente neste domingo, na festa pela conquista do título.

Os dias de glória, no entanto, demoraram um pouco para chegar. Contratado inicialmente para as categorias de base, Rafael Navarro subiu para os profissionais em 2020, fez 15 jogos e só balançou as redes duas vezes, participando da campanha do rebaixamento. Já na temporada atual, fez um Carioca sem brilho, com apenas um gol, e estourou de vez na Série B. Agora, vai em busca de desafio e salários maiores, para tristeza geral dos alvinegros.