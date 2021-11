Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/11/2021 17:28

Rio - O volante Luís Oyama, emprestado pelo Mirassol ao Botafogo, agradou a diretoria e comissão técnica alvinegra nesta temporada. Por outro lado, não conseguiu render nas primeiras partidas, mas caiu nas graças da torcida e se destacou na reta final do Brasileirão Série B.

No entanto, apesar de ter ganhado confiança há poucos meses, a permanência na equipe alvinegra não está garantida para 2022. O treinador Enderson Moreira, em entrevista ao podcast "Prancheta", no portal "GE", rasgou elogios ao jogador e comentou sobre o desempenho do atleta.

Em um primeiro momento, o Oyama estava machucado, encaixamos bem a equipe com Barreto e Pedro Castro, se completavam bem. Barreto tem boa qualidade técnica, mas fica um pouco mais. Pedro era quase um meia-volante, fazia muito o corredor, compensava o bloqueio que faço do lateral-direito. Do lado esquerdo o lateral saía muito e o Barreto ficava. No direito, o lateral fica e o Pedro sai mais. Conseguimos um equilíbrio muito bom", disse o técnico Enderson Moreira ao Prancheta do GE.

"Oyama sempre foi muito interessante, tem dinâmica, técnica, às vezes exagera, quer sair de situações difíceis com o controle da bola. Geralmente consegue, mas às vezes passa susto. Tem capacidade absurda de girar com a bola. Sai de situações extremamente problemáticas com um giro, leva a bola para zona muito mais favorável para nós. Em determinado momento passa a ter essa atitude e encaixa no que pensamos", completou.

"Era uma forma diferente de ter mais controle. Às vezes precisava segurar mais o Pedro, ou ter mais coordenação entre eles, um ir e outro ficar. Oyama é um jogador com leitura muito boa, consegue encontrar passes de ruptura de linhas defensivas, é uma característica dele muito própria. Tem muito a crescer, jovem, com vivacidade, alegria para treinar e jogar. Foi muito bacana o crescimento dele na reta final", concluiu.