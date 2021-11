Fifa faz homenagem a Nilton Santos, ídolo do Botafogo, em aniversário de morte do ex-jogador - Foto: Reprodução

Publicado 27/11/2021 15:51 | Atualizado 27/11/2021 15:54

Rio - A Fifa homenageou, em suas redes sociais, neste sábado (27), o ídolo do Botafogo, Nilton Santos, em aniversário de morte do ex-jogador. O ex-atleta foi bicampeão mundial pela seleção brasileira e faleceu há oito anos, aos 88 anos da idade.

"Revolucionou a função de lateral. Convenceu seus companheiros de clube a acreditarem no potencial de Garrincha. Dois títulos de Copa do Mundo. Ídolo do Botafogo. Lenda da Seleção Brasileira. Neste dia, em 2013, a Enciclopédia do Futebol” falecia aos 88 anos. Descanse em paz, Nilton Santos", disse o perfil oficial da entidade nas redes sociais.



Ao longo da carreira, Nilton Santos jogou apenas pelo Botafogo e seleção brasileira, tendo disputado 718 partidas, entre 1948 e 1964. O ex-jogador conquistou quatro vezes o Campeonato Carioca e dois Torneios Rio-São Paulo.