Rafael Navarro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2021 15:00

Rio - Perto do fim do ciclo no Botafogo, o atacante Rafael Navarro fez a alegria dos torcedores ao ironizar nas redes sociais a derrota do Flamengo na final da Libertadores. Antes mesmo do fim da partida, o jogador alvinegro debochou do maior rival e escreveu: "Coisa chata".

Curiosamente, o Palmeiras, que derrotou o Flamengo na final, e se tornou campeão da competição é uma das equipes interessadas no futebol do jogador. A oferta alviverde seria de um salário dez vezes maior que Navarro recebe pelo Botafogo no momento.

O jovem, de 21 anos, tem contrato até o fim do ano e não deve continuar. Navarro foi um dos destaques do Botafogo na temporada que marcou o acesso do clube para a Série B. Ele atuou em 47 partidas e fez 15 gols.