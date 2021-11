Navarro..Botafogo x Guarani pelo Campeonato Brasileiro Serie B no Estadio Nilton Santos. 28 de Novembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva / Botafogo

Navarro..Botafogo x Guarani pelo Campeonato Brasileiro Serie B no Estadio Nilton Santos. 28 de Novembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra..Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2021 18:05 | Atualizado 29/11/2021 17:51

Rio - O Botafogo empatou por 2 a 2 contra o Guarani, neste domingo (28), no Nilton Santos, pela 38ª e última rodada do Brasileirão da Série B. O Glorioso entrou em campo com o título garantido e aproveitou a festa, com mais de 36 mil torcedores alvinegros para receber o troféu do torneio. Por outro lado, o Bugre não abaixou a guarda e tentou estragar um pouco a comemoração da equipe mandante.



Entretanto, o Botafogo, do técnico Enderson Moreira, entrou no jogo com muita pressa e, mesmo aguardando o erro ofensivo do Guarani, a equipe alvinegra ligava rapidamente os contra-ataques, mas esbarrava na boa defesa do adversário. A qualidade técnica nos pés de Rafael Navarro, conseguia criar boas jogadas para o Alvinegro, porém, o mesmo se encontrava, às vezes, isolado perto da área.



O primeiro tempo ficou marcado com poucos lances perigosos para ambas as equipes. Por sua vez, o Guarani, do treinador Daniel Paulista, ameaçou uma vez com uma finalização de longa distância, feita pelo meia Andrigo, aos 23 minutos da etapa inicial. No entanto, apesar de controlar a partida, a equipe foi prejudicada com a falta cometida pelo volante Índio em um lance de cartão vermelho, aos 36 minutos. O jogador, já amarelado, chegou atrasado e disputou forte com o pé direito em cima da canela esquerda do ala Warley.

Por outro lado, o início do segundo tempo foi produtivo para o Guarani, que aos 2 minutos, encontrou uma bola parada pela direita e abriu o placar após cabeceio do zagueiro Rodrigo Alves no canto esquerdo de Diego Loureiro. A partir daí, o controle defensivo do Bugre foi eficiente e segurou o Alvinegro até a metade da etapa final.



Se não era possível entrar dentro da área com a bola no pé, o Botafogo decidiu investir em cruzamentos para os atacantes. O Guarani estava na frente do placar, mas era o Alvinegro que pressionava e mastigava a defesa do Bugre. Aos 21 minutos, de cara para o gol, após cobrança de escanteio, o zagueiro Joel Carli cabeceou para o chão e perdeu uma grande chance de empate.



Pelo setor direito, aos 24 minutos do segundo tempo, o Ronald recebeu a bola e partiu para cima da defesa do Guarani no um contra um. Neste momento, o atacante paralisa a jogada e toca para Marco Antônio, que de costas para a defesa, gira e finaliza com desvio para dentro do gol. O empate foi um balde de água fria para o Bugre e alívio para o Alvinegro, que não queria se despedir da Série B, mesmo com o título, sendo derrotado.



Por este motivo, aos 34 minutos, o Botafogo não mede esforços e agride um pouco mais com o meia-atacante Chay, livre pelo setor direito, invertendo a jogada para dentro da área e encontrando o lateral-esquerdo Carlinhos. O jogador domina, visualiza quem estava na jogada e levanta para Rafael Navarro cabecear para dentro do gol e virar a partida.



No entanto, quando tudo parecia estar resolvido para o Botafogo, o Guarani aproveitou a bola parada no escanteio e encontrou a cabeça do centroavante Lucão para empatar a partida e manter as esperanças de acesso para o Bugre. Por outro lado, não havia tempo para reverter o placar e o Glorioso finalizou a partida com um empate no Nilton Santos.



Estádio: Nilton Santos

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Samuel Santos (Guarani) Rafael Navarro (Botafogo)

Cartões vermelhos: Índio (Guarani)

Gols: Ronaldo Alves (Guarani) aos 2 minutos do segundo tempo, Marco Antônio (Botafogo), aos 24 minutos do segundo tempo.



BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges (Rafael), Carli, Kanu, Carlinhos; Romildo (Matheus Frizzo), Luís Oyama; Marco Antônio (Rafael Moura), Chay (Ricardinho), Warley (Ronald); Rafael Navarro.



GUARANI

Gustavo Mesquita; Samuel Santos, Ronaldo Alves, Thales (Carlão), Bidu; Bruno Silva, Índio , Andrigo; Júlio César, Pablo (Eduardo Person), Lucão do Break.

