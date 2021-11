Botafogo será homenageado com Cristo Redentor iluminado pela 'Estrela Solitária' - Foto: FABIO MOTTA/AFP

Botafogo será homenageado com Cristo Redentor iluminado pela 'Estrela Solitária' Foto: FABIO MOTTA/AFP

Publicado 29/11/2021 17:47

Rio - O Botafogo será homenageado com o Cristo Redentor iluminado pela "Estrela Solitária", nesta terça-feira. A exposição faz parte da agenda que planeja a iluminação do monumento. O Alvinegro foi o único carioca que conquistou um torneio nacional neste ano. A informação é do jornal "O Globo".

Nesta homenagem, a diretoria, jogadores e comissão técnica estarão presentes no evento, dois dias após levantarem a taça do Campeonato Brasileiro da Série B. Na ocasião, a equipe empatou por 2 a 2 contra o Guarani, no Nilton Santos, e comemorou a conquista com os mais de 30 mil torcedores.

Para a próxima temporada, o Botafogo pretende fazer a manutenção do elenco e comissão técnica para a disputa do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro da Série A.