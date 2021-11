Ex-presidente do Botafogo rasga elogios a atual diretoria e parabeniza pelo título: 'Trabalho espetacular' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Ex-presidente do Botafogo rasga elogios a atual diretoria e parabeniza pelo título: 'Trabalho espetacular' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2021 19:49

Rio - O ex-presidente do Botafogo, Carlos Montenegro, participou do pré-jogo do Alvinegro na transmissão do clube carioca, neste domingo, antes do duelo contra o Guarani, pela última rodada do Brasileirão Série B. Na ocasião, o ex-dirigente rasgou elogios a atual diretoria alvinegra e aproveitou para parabenizar pelo título do torneio.

"Estou comemorando desde ontem, há 24 horas, olha esse copo verde em homenagem ao Palmeiras… Agora é a nossa festa, festa merecida, nós temos um comandante, nosso presidente Durcesio Mello e nosso vice-presidente Vinicius Assumpção, que comandaram o clube de forma correta, séria, com todas as dificuldades, pegando os melhores profissionais, apostando neles. Hoje é dia de extravasar, colocar para fora nosso orgulho, nossa paixão. Estou muito feliz!", disse o ex-presidente do Botafogo, Carlos Montenegro.



"Temos que dar parabéns ao Eduardo Freelander (sic), um trabalho espetacular que ele vem fazendo, desde o sub-10 até os profissionais, é fantástico. É um profissional da nova geração. Estou muito feliz com essa renovação do Botafogo", completou.



Além disso, Montenegro destacou que não quer ver mais o Botafogo ser rebaixado, tendo em vista que, nos últimos anos, grandes clubes da elite do futebol brasileiro, estão sofrendo com situação financeira e colidindo com o rebaixamento para a segunda divisão.

"Rezo para que não tenha que voltar a passar por isso, até porque a Série B está ficando muito difícil. Além do Cruzeiro e do Vasco, tem Grêmio, Chapecoense, Sport, talvez Juventude ou Bahia, está ficando complicado. Nosso lugar é a Série A, estou torcendo. Não há milagre, há trabalho, e eu acredito muito na S/A que vai ser importante para o Botafogo começar uma nova vida", concluiu.