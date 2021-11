Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

29/11/2021

Rio - O Botafogo pode ter o retorno do meia-atacante Marcinho, que disputou o Brasileirão Série B pelo Vitória. No entanto, com o rebaixamento do Leão da Barra para a Série C, o atleta não deve permanecer no clube baiano. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador ao portal "Arena Rubro-Negra".

O meia tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022, mas isso não é garantia para a permanência do atleta no Alvinegro. O jogador pode voltar a ser negociado ou emprestado para outro clube.

Com a camisa do Vitória, o meia-atacante Marcinho disputou 24 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências pelo Leão da Barra no Brasileiro da Série B. Durante a temporada pelo clube baiano, o jogador ganhou destaque e virou titular sob o comando de Wagner Lopes.