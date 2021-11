Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Gatito Fernández Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/11/2021 20:09

Rio - Há mais de um ano sem entrar em campo, o goleiro Gatito Fernández tem motivos para comemorar no Botafogo. Além do título da Série B e, consequentemente, o acesso, ele completou nesta segunda-feira (29) cinco anos no clube. Em sua conta no Instagram, o paraguaio celebrou a marca e se declarou ao Alvinegro.

— Hoje completo 5 anos de Botafogo. Para mim é uma data marcante pois significou uma consolidação na carreira que sempre busquei. Mais do que isso, conheci pessoas que me ajudaram a crescer como homem e agora como pai de família — escreveu Gatito.

Ao todo, já são 14 meses sem uma partida sequer, o que o deixou fora de toda a campanha da Segunda Divisão. Ainda assim, ele garante que não fata dedicação para voltar a defender a equipe.

— No dia a dia, dentro de campo… Sempre vesti essa camisa com dedicação e orgulho. E sempre vou agradecer por ter a oportunidade de defender um clube com tanta história no futebol brasileiro e mundial! — completou.

Apesar de não ter jogado, Gatito foi relacionado para a última rodada da Série B, em partida contra o Guarani, domingo, no Nilton Santos, para celebrar o título antecipado. Seu contrato com o Glorioso termina no fim do ano.