Foto oficial do Botafogo campeão da Série B, com toda a delegação - Divulgação/Botafogo

Publicado 30/11/2021 12:32

Ao exaltar o objetivo conquistado, que era retornar à Primeira Divisão, o Botafogo divulgou em suas redes sociais a foto oficial do título da Série B deste ano. Além de todos os jogadores do elenco e da comissão técnica, também estão presentes mebros da diretoria, como o presidente, Durcesio Mello, o vice, Vinicius Assumpção, o CEO, Jorge Braga, o diretor de futebol, Eduardo Freeland, e o diretor comercial, Lênin Franco.

A ordem dos jogadores na foto é (da esquerda para a direita): Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Ricardinho, Felipe Ferreira, Gilvan, Luiz Henrique, Pedro Castro, Igo Gabriel, Gatito Fernández, Diego Loureiro, Douglas Borges, Daniel Borges, Warley, Romildo, Lucas Mezenga, Jonathan Silva, Jonathan Lemos, Carlinhos, Matheus Frizzo, Rafael, Ênio, Kayque, Barreto, Marco Antônio, Joel Carli, Kanu, Rafael Moura, Diego Gonçalves, Luis Oyama, Cesinha, Ronald, Hugo e Chay.



O Botafogo foi campeão da Série B com 70 pontos, dois pontos a menos do que a campanha de 2015. Agora, a diretoria alvinegra já trabalha no planejamento de 2022 e trata das renovações de contrato com os jogadores que estão nos planos, cuja maioria tem vínculo até dezembro.