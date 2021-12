Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 30/11/2021 15:16 | Atualizado 30/11/2021 19:25

Rio - O técnico Enderson Moreira, do Botafogo, projetou o fortalecimento do elenco alvinegro para a próxima temporada no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, apesar de ainda não ter resolvido a sua própria pendência em renovar o contrato no comando do Alvinegro, o treinador prioriza o foco em "aumentar o nível e qualidade técnica" dos jogadores.

"A gente tem intenção de manter parte do grupo, até porque a gente precisa montar um time em cima de uma base. Não é possível ficar refazendo o time constantemente, mas vamos aguardar e esperar para que as coisas possam se concretizar essa semana”, declarou Enderson, após empate com Guarani, pela última rodada da Série B", disse o técnico Enderson Moreira em entrevista ao Gazeta Esportiva.



"Precisamos, sim, ter muita inteligência para poder buscar outras peças para o elenco, alimentar a questão técnica do grupo, aumentando o nível sempre, buscando jogadores de boa qualidade técnica e também com um perfil que esse grupo demonstrou, de coletividade, entrega e dedicação. É o que a gente espera", completou.

Entretanto, Enderson ressalta o projeto de reconstrução do Botafogo e preza por equilíbrio, tanto no elenco alvinegro, quanto nas finanças do clube para disputar o Brasileiro da Série A.

"Nossos projetos são muito positivos, no sentido de que a gente possa entrar num consenso para fazer que o Botafogo possa fazer esse novo caminho de uma forma bem equilibrada, fora das quatro linhas, mas, principalmente, dentro das quatro linhas, dentro de campo. Botafogo é um clube de futebol que tem uma essência maior, com a paixão do futebol. A gente precisa estar, acima de tudo, muito focado naquilo que precisa ser feito", concluiu.