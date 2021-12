Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2021 16:18

Rio - O lateral-esquerdo Carlinhos, de 35 anos, está perto de renovar com o Botafogo até o fim do Campeonato Carioca. De acordo com informações do repórter Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, o veterano tem um pré-contrato com o Glorioso até o término da competição.

O jogador chegou ao Botafogo no meio da temporada, emprestado pelo Fortaleza até o fim da temporada. O seu vínculo com o clube cearense chegou ao fim. Após o acerto inicial, o Glorioso avalia a possibilidade de renovar com Carlinhos até o fim de 2022.

Com passagens por Coritiba, Goiás, América-MG e Fortaleza, Carlinhos chegou ao Botafogo com uma larga experiência na Série B. Em 16 partidas pelo clube carioca, o lateral-esquerdo fez um gol na temporada.