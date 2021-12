Rafael Navarro celebra título da Série B e retorno à Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2021 19:50

Rio - O atacante Rafael Navarro, do Botafogo, exaltou a torcida pela festa e apoio, e dedicou o título do Brasileirão da Série B aos torcedores alvinegros. Em entrevista à Botafogo TV, nesta terça-feira, o atacante ressaltou que o Glorioso merece estar na Série A.

"Emoção muito maravilhosa, não tem explicação para isso, poder coroar a torcida com título. Feliz por mais um gol e ter ajudado pelo menos no empate (2 a 2 com o Guarani). Feliz com ano mágico não só para mim, mas para todos os jogadores e torcedores. A torcida merece esse título e acesso, o Botafogo merece estar na Série A", disse o atacante Rafael Navarro.



Além do atacante, o goleiro Diego Loureiro, que tem forte identificação com o Botafogo, também dedicou a taça do torneio aos torcedores alvinegros e destacou a importância da torcida que esteve presente "apoiando e curtindo conosco".

"Sensacional estar aqui com essa torcida apoiando e curtindo conosco. Estamos muito felizes com o ano que tivemos, pelo tanto que batalhamos, por estar com essa torcida excepcional. Assim que eles voltaram, tudo mudou. A gente unido não tem ninguém. Vamos subir e curtir lá em cima. Vamos, Botafogo", destacou o goleiro Diego Loureiro.