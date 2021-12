Diretor de futebol do Botafogo destaca última cartada para manter Rafael Navarro: 'A esperança existe'

Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael NavarroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 14:29

Rio - O Botafogo ainda sonha em manter o atacante Rafael Navarro para o retorno ao Campeonato Brasileiro em 2022. Por outro lado, em entrevista à "Rádio Brasil", o diretor de futebol, Eduardo Freeland, afirmou que a negociação é complicada, mas que já conversou diretamente com o jogador para apresentar a última cartada do Alvinegro a fim de contar com o atleta na próxima temporada.

"Navarro foi um cara extremamente importante. Foi evoluindo muito ao longo da temporada, apresentou número significativos e uma ótima performance. Tem identicação muito boa com clube e torcida. Estamos sim apresentando nos últimos dias a última cartada, tive conversa direta com ele muito boa. Questão do mercado dificulta permanência", disse o diretor de futebol Eduardo Freeland à Rádio Brasil.

"Acreditamos que não vai ser simples, devemos ter desfecho nos próximos dias, esperamos que positivo. Mas é um desafio grande, até pelo momento que o clube tem e a valorização que alcançou na temporada. Esperança existe, vamos fazer tudo que puder para manter nosso artilheiro. Representantes dizem que têm propostas importantes com valores importantes, mas nós oficialmente não recebemos", concluiu.