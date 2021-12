Túlio Maravilha ganhou estátua no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 12:29

O 1º Natal da Estrela Solitária, evento beneficente do Botafogo no dia 11 de dezembro às 16h no Estádio Nilton Santos, já tem ingressos à venda. A principal atração será um jogo entre os times formados pelos ídolos Túlio Maravilha e Loco Abreu.

Inicialmente apenas o setor Letes estará disponível e os organizadores pedem que os torcedores também levem alimentos não perecíveis para doação. O preço dos ingressos é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados pelo site www.botafogo.com.br/ingresso.



O time de Túlio Maravilha contará com a maioria dos jogadores campeões do Brasileiro de 1995, reforçados por Bebeto. Sérgio Manoel não confirmou presença, mas Wagner, Carlão, Wilson Goiano, Marcelo Augusto, Gonçalves, André Silva, Jamir, Leandro Ávila, Beto e Donizete estão certos. Gottardo será o treinador.



Já Loco Abreu contará com ex-companheiros da conquista do Estadual de 2010: Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Leandro Guerreiro, Alessandro, Lucio Flavio e Herrera. Entretanto, Jefferson não participará.



Além do jogo, haverá outras atrações como chegada do Papai Noel, às 17h30. Para o show com banda e convidados da Rádio FM O Dia, a partir das 18h, será necessário comprar outro ingresso para outra área do estádio.