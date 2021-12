Diante da torcida alvinegra no Estádio Nilton Santos, o meia-atacante Chay festeja o retorno à Série A - Vitor Silva/Botafogo

Diante da torcida alvinegra no Estádio Nilton Santos, o meia-atacante Chay festeja o retorno à Série AVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 13:01

Rio - Um dos líderes do Botafogo na campanha do título da Série B, o meia-atacante Chay vive um 2021 para ficar marcado em sua carreira. Num curto espaço de tempo nesta temporada, o camisa 14 deixou a Portuguesa-RJ para se tornar um dos pilares do Alvinegro e ser citado pelo técnico Tite durante uma convocação da Seleção Brasileira.

Em entrevista ao site "GE", nesta quarta-feira (1), Chay comentou sobre sua brilhante fase e admitiu uma maior pressão vindo como consequência do momento que está vivendo com a camisa do Botafogo.

"Somos reféns do nosso resultado. Se você atinge um número você sempre vai ser cobrado para ter mais ou ser igual. Se for abaixo, nem que seja 0,5%, você vai ser cobrado e criticado. Hoje eu estou lidando muito melhor com isso. Não dá para agradar a todos. Eu sei da minha dedicação no dia a dia e vontade de vencer. Sei o quanto eu me doo para o meu jogo e isso não vai faltar. Talvez um dia o jogo pode não encaixar, mas minha dedicação, vontade, entrega e luta nunca vão faltar. Estou preparado para essa pressão, sim, sei o que esperam de mim e pretendo estar à altura do que vai ser um dia", afirmou o meia-atacante do Botafogo.

Em claro processo de reestruturação com o novo modelo de gestão, o acesso à Série A deixou o ambiente mais tranquilo em General Severiano após tantas turbulências. Para Chay, o momento é de pregar cautela por um trabalho seguro na elite do futebol brasileiro.

"Pés no chão. Identificar como está sendo traçado o trabalho. Identificar que tem que ser um passo de cada vez. Não dá para sair agora e dizer que quer ser campeão mundial. Não tem como. É um passo de cada vez, se estruturar bem para fazer uma boa Série A e depois ir alcançando voos mais altos e passos mais longos. O melhor é manter os pés no chão", disse o jogador do Botafogo.

O alvinegro terá agora mais de um mês de intervalo para férias e pré-temporada do elenco, que só voltará a atuar na metade de Janeiro, pelo Campeonato Carioca. O Botafogo estreia na competição contra o Boavista, fora de casa.