Gatito Fernández, goleiro do Botafogo - Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/12/2021 15:30

Rio - Fora dos gramados desde setembro de 2020 por conta de um edema ósseo no joelho direito, o goleiro paraguaio Gatito Fernández está em tratativas por sua renovação contratual com o Botafogo. O arqueiro voltou a ser relacionado no último domingo, pela 38ª rodada da Série B, contra o Guarani, mas não teve minutos em sua volta ao time.

Nas últimas semanas, o Alvinegro tem intensificado o interesse me contar com o arqueiro na próxima temporada. Em entrevista a Rádio Brasil, Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, revelou que acredita em um desfecho positivo, além de apontar Gatito como referência para 2022.

"Temos sempre que tratar o Gatito de forma diferente. Além de goleiro excepcional, é ídolo do clube, entendemos pelo apelo da torcida, tem representatividade grande. Estamos conversando com representantes e com o jogador, acreditamos em desfecho positivo. O momento é delicado, pelos 14 meses sem atuar, mas conversamos muito com Flavio (Tenius), que é referência na preparação de goleiros, e com o Núcleo de Saúde e Performance, estamos muito confiantes que em 2022 tende a brilhar novamente com a camisa do Botafogo" disse o dirigente.

No último compromisso do Botafogo em 2021, no empate em 2 a 2 contra o Guarani, no Estádio Nilton Santos, Gatito Fernández foi ovacionado pelos mais de 33 mil torcedores que comemoravam o título da Série B, mas não atuou.