Marco Antônio, jogador do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 20:19

Rio - O Botafogo ainda se esforça para manter Marco Antônio no elenco para 2022, mas tudo indica que o futuro do jogador será longe de General Severiano. Nesta quarta-feira (1), a esposa do meia-atacante, Larissa Rosa, fez até uma publicação em tom de despedida, mas não escondeu a torcida pela permanência no clube.

— A gente tá indo, mas quem sabe voltamos. Obrigada por tudo! Deus quem sabe de todas as coisas. Oremos — escreveu Larissa.

Embora seja desejo do Botafogo, a missão de segurar Marco Antônio não é fácil. O jogador está emprestado pelo Bahia até o fim do ano e o Alvinegro tenta estender o vínculo, mas o Tricolor só tem interesse na venda. Com dificuldades financeiras, a diretoria não fará loucura para comprá-lo.

Entre altos e baixos, Marco Antônio conseguiu conquistar a torcida do Botafogo tanto pelo bom futebol no fim do ano quanto pelo carisma fora de campo. Ao todo, foram 48 jogos na temporada e dez gols marcados.