Diretor de futebol do Botafogo é sondado pelo presidente do Vasco Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2021 18:02

Rio - O presidente Jorge Salgado, do Vasco, procurou o mandatário Durcesio Mello, do Botafogo, para buscar informações sobre o diretor de futebol, Eduardo Freeland, do Alvinegro. Em entrevista à "Rádio Brasil", nesta quarta-feira, o próprio dirigente do Glorioso confirmou o contato formal entre os clubes.

"Teve um diálogo entre os presidentes nos últimos dias, o presidente (Jorge) Salgado procurou o presidente Durcesio (Mello) de forma muita correta e ética. Teve essa sondagem", disse o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland à Rádio Brasil.

"Meu projeto quando venho de onde estava para o Botafogo era muito claro, com o presidente Durcesio e principalmente com o clube. Estou focado nesse trabalho, que me movimenta e me motiva. É o que estou pensando e vou continuar pensando", concluiu.