Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada - Bruno Oliveira / Fortaleza

Publicado 02/12/2021 14:34

Rio - De olho na montagem do elenco para a Série A, o Botafogo pretende contar com jovens atletas oriundos das categorias de base do clube, como são os casos de Vitinho e Vitor Marinho, emprestados pelo Resende e que atuavam na equipe sub-20. Ambos tiveram seus contratos encerrados na última quarta-feira (1) e retornaram ao Gigante do Vale.

Apesar disso, de acordo informações do jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro pretende contar com os jogadores na equipe principal. Para isso, teria de vender o zagueiro Marcelo Benevenuto, emprestado ao Fortaleza, para concretizar a negociação com o Resende.

Isso porque Marcelo, cria da base Alvinegra, também tem direitos econômicos ligados ao Resende, assim como Victor Marinho e Vitinho. Uma possível venda do defensor pode entrar na negociação do Botafogo com o clube do Sul Fluminense, tendo como intuito a aquisição dos jovens.

Outra peça importante do sub-20 é o goleiro Igo Gabriel, emprestado pelo CSA, mas que também pode ter seu futuro no Alvinegro dependendo da negociação de Marcelo Benevenuto. O arqueiro é tratado como joia pela cúpula de futebol do Botafogo, que enxerga potencial no atleta para integrar o elenco na Série A de 2022.

Em todos os casos o Botafogo poderia exercer o direito de compra dos jovens jogadores. No entanto, como a crise financeira atormenta General Severiano, terá de reiniciar as negociações com os três atletas campeões da Copa Rio/OPG, no fim de novembro.