Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2021 11:00 | Atualizado 02/12/2021 11:10

Rio - A temporada de 2022 pode se tornar um divisor de águas na história do Botafogo. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o clube carioca deverá se tornar SAF e receber investimento no segundo trimestre da próxima temporada.

O jornalista conversou com Pedro Mesquita, CEO da XP Investimentos, parceira do clube carioca e também do Cruzeiro. De acordo com Nicola, a Raposa está com um processo mais adiantado e deverá se tornar clube-empresa no começo de 2022.

"Os valores serão debatidos e discutidos entre clube e investidor. Não é necessário pagar 100% da dívida, o investimento inicial será em times melhores no primeiro momento. O lucro vai destinar 20% da renda mensal ao “clube maior” (não apenas a parte nova do futebol). É dessa maneira que trabalham", explicou o jornalista sobre como será o começo da atuação dos grupos de investidores.