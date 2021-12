Diretor de futebol do Botafogo é sondado pelo presidente do Vasco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2021 17:08

A barca do Botafogo começou a partir. Mesmo com o título da Série B do Brasileirão, o time deve ter mudanças para a próxima temporada e o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. A primeira delas vem na defesa: Jonathan Lemos não fica no clube para 2022.



Eduardo Freeland, diretor de futebol do Glorioso, teve uma reunião com os representantes do lateral-direito nesta quinta-feira e manifestou que o clube não seguirá com o jogador para o ano que vem.



Tanto o jogador quanto os empresários entenderam a decisão, já que Jonathan perdeu boa parte da temporada por conta de uma lesão na reta final do Campeonato Carioca. Os dois ressaltaram a gratidão ao clube ao fim da reunião com os dirigentes do Alvinegro.



A decisão do Botafogo passou muito pela 'fartura' na posição. O Alvinegro conta com Daniel Borges, adquirido de forma definitiva após bater metas, e Rafael, em melhor forma física no ano que vem. Além disso, o clube corre atrás da situação de Vitor Marinho, que retornou ao Resende após se destacar no sub-20, para que ele também possa ser usado no profissional.



Pelo Botafogo, Jonathan Lemos fez 17 jogos, sem marcar gols ou dar assistências. O lateral-direito deixa o clube com a conquista da Série B no currículo.