Museu Botafogo será inaugurado em dezembro de 2022Divulgação/Botafogo

Publicado 03/12/2021 16:10

Rio - Em um processo de valorização da marca, a diretoria do Botafogo irá apresentar o projeto do "Museu Botafogo", em parceria com a Mude Brasil, para contar a história do clube da melhor forma possível. No próximo dia 8, em General Severiano, será dado o pontapé inicial em evento para convidados, ídolos, ex-atletas e torcedores ilustres.

"O Museu Botafogo é um antigo sonho. Um museu inovador, interativo e moderno, que conversa com todos os públicos. E que além da importância cultural, vai agradar nossos milhões de torcedores e atrair visitantes nacionais e estrangeiros, fortalecendo a marca BOTAFOGO. Faço questão de agradecer à Secretaria de Cultura do Estado do RJ, nossos parceiros TIM e Mude e ao nosso curador Ricardo Macieira, que fizeram esse sonho virar realidade. Estou muito animado com a apresentação desse projeto e ansioso para vê-lo se tornar realidade", afirmou o presidente Durcesio Mello.

O Museu Botafogo irá ocupar uma área de 1.500m² e terá sua primeira fase inaugurada em dezembro de 2022, para comemorar os 80 anos da fusão do clube, que se transformou em Botafogo de Futebol e Regatas. Com grande foco no futebol da instituição, o espaço terá uma homenagem especial a Garrincha, um dos maiores ídolos do Alvinegro.

A coordenação do projeto fica por conta de Ricardo Macieira, arquiteto e ex-Secretário Municipal de Cultura. O Museu Botafogo é fruto de parceria entre o clube e a Mude Brasil, empresa que já concebeu e implementou 17 museus em seis países, entre eles os do River Plate, Boca Juniors, Benfica, Juventus, Wembley e o Museu da Conmebol.