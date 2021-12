Jonathan Lemos (direita) está de saída do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/12/2021 19:07

Rio - O Botafogo avisou com antecedência ao lateral-direito Jonathan Lemos que ele não permanecerá no clube em 2022. O contrato do jogador tem validade até o fim do ano e não será renovado. Com isso, ele fica livre para assinar sem custos com qualquer equipe. A informação é do 'Lance!'.

A decisão da diretoria foi informada nesta quinta-feira, em reunião entre o diretor de futebol Eduardo Freeland e representantes do jogador. A decisão não surpreende, já que Jonathan era apenas a terceira opção no elenco, atrás do recém-chegado Rafael e de Daniel Borges.

Ex-Coritiba, Jonathan Lemos fez sua estreia pelo Botafogo em março e foi titular no início da temporada. No entanto, sofreu grave lesão em maio e foi para no fim da fila, ainda mais depois da chegada do badalado Rafael. Ao todo, foram 17 jogos no Glorioso, nenhum gol marcado e uma assistência.