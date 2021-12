Enderson Moreira. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 01 de Outubro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/12/2021 11:38

Rio - O técnico Enderson Moreira falou sobre o clima que encontrou assim que chegou ao Botafogo. Em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN, o treinador disse que se surpreendeu com o clima do clube, mesmo diante da difícil situação financeira.

"Sem dúvida nenhuma, foi um trabalho muito bacana. Eu não sei te responder isso, se o Enderson não estivesse à frente desse projeto se as coisas aconteceriam da forma que aconteceu. Cada treinador tem uma linha de trabalho e todas as linhas podem funcionar e dar certo. O que eu tive, na verdade, foi um ambiente muito favorável para aquilo que eu penso sobre futebol, isso realmente foi como se fosse um casamento, muito rápido. As coisas aconteceram, então já na minha apresentação eu fui muito bem acolhido pelos jogadores, pelo grupo de apoio, pela direção e pela comissão técnica permanente do clube", disse Enderson.

"Eu pensava um pouquinho isso, que o Botafogo fosse um clube com vários problemas, que as coisas não funcionassem internamente, e muito pelo contrário. O clube estava redondinho, tudo certinho, o ambiente, apesar do clube estar na 14ª colocação, o ambiente era muito tranquilo, internamente falando. O Botafogo tem grandes problemas financeiros, mas em termos de organização o clube está muito arrumado, muito diferente", completou.

A entrevista completa de Enderson irá ao ar nesta sábado, às 22h, na ESPN.