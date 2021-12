Igor Rabello quando ainda estava no Botafogo - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 06/12/2021 12:53

Rio - Os cofres do Botafogo podem receber uma quantia inesperada. De acordo com informações da coluna "Mercado da Bola", o zagueiro Igor Rabello, criado na base alvinegra e hoje atleta do Atlético-MG, despertou o interesse do time norte-americano Inter Miami.

O clube norte-americano tem o interesse de adquirir o atleta e, inclusive, já começou as conversas com o time mineiro. Os valores da negociação ainda não foram divulgados. Rabello tem contrato com o Galo até o fim de 2022.

Reserva no atual campeão brasileiro, o zagueiro esteve presente em 35 partidas nesta temporada e marcou dois gols. Ainda segundo a reportagem, a ideia de mudar para os Estados Unidos agrada ao jogador.

O Botafogo também lucraria caso a venda do jogador seja concretizada. Graças ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, o alvinegro tem direito a aproximadamente 4% do valor da transferência do jogador que esteve no clube de 2011 a 2018. Além disso, o Glorioso também detém 30% dos direitos econômicos do zagueiro. Portanto, pode optar por negociar sua parte, ou uma fração dela, com o Inter Miami.