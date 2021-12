Rafael Navarro celebra título da Série B e retorno à Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2021 15:30

Rio - Artilheiro do Botafogo no ano, Rafael Navarro terminou a Série B como líder em participação diretas em gols. Terceiro principal goleador da temporada na competição, o centroavante balançou as redes 15 vezes e deu nove assistências, somando 24 participações efetivas nos tentos.

Surgindo como incógnita no início de 2021, Navarro se transformou rapidamente em referência do Botafogo ao longo desta temporada. No conturbado ano Alvinegro, um detalhe curioso: O centroavante marcou o primeiro gol da equipe na Série B (Vila Nova), o do acesso (Operário) e o último do time no ano (Guarani).

A lista dos principais jogadores nas estatísticas em gols na Série B teve os seguintes nomes: Navarro, com 24; Jean Carlos, com 20; Léo Gamalho e Régis, com 19. Vale destacar que Edu, artilheiro da competição com 17 gols, ficou com 18 ações, já que só deu uma assistência.