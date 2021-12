Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2021 19:23

Luís Oyama é uma das prioridades do Botafogo no mercado. Um dos destaques da equipe na temporada, o meio-campista está emprestado pelo Mirassol até o fim de dezembro e não tem a preferência confirmada para o ano que vem. O Alvinegro contatou o clube paulista de forma oficial em busca da continuação do camisa 5.



O Glorioso entrou em contato com a equipe paulista e fez uma primeira consulta formal sobre a situação contratual do jogador e o que seria necessário para ele continuar no Rio de Janeiro em 2022. O Mirassol respondeu com os valores e termos que entende como adequados.



Desde então, contudo, o Botafogo ainda não fez um retorno às cifras da equipe paulista. Internamente, o Alvinegro avalia os números e estuda uma forma de tentar convencer o Mirassol para que Oyama permaneça no Estádio Nilton Santos na próxima temporada.



Enquanto isso, Oyama se valoriza no mercado. Pela temporada de destaque na Série B do Brasileirão, o camisa 5 recebeu sondagens de outras equipes do Campeonato Brasileiro. A vontade do jogador, contudo, é de ficar no Botafogo.

Por força de contrato, o Botafogo tem a prioridade de compra até 31 de dezembro, duração do período de empréstimo do jogador. O Alvinegro ainda não retornou à primeira resposta do Mirassol e não sinalizou com nenhuma proposta oficial para ficar com o atleta. Luís Oyama fez 31 partidas na Série B, marcando dois gols e dando duas assistências.