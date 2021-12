Matheus Nascimento fez seu primeiro e único gol contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca 2021 - Vitor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento fez seu primeiro e único gol contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca 2021Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2021 13:00

Rio - Em meio a convocações e um elenco muito fechado na Série B, o jovem Matheus Nascimento, de 17 anos, foi pouco utilizado pelo Botafogo em 2021. Apesar da pouca bagagem no time profissional, o técnico Enderson Moreira, que tem renovação encaminhada, projeta a próxima temporada com mais minutos para a joia Alvinegra. A informação é do site "GE".

Matheus Nascimento disputou apenas 81 minutos ao longo de toda a Série B, sendo 36 sob o comando de Enderson Moreira, nas partidas contra Operário e Londrina. O atacante acumulou convocações para as Seleções de base e foi mais utilizado no time sub-20, que conquistou a Copa Rio/OPG e foi vice-campeão da Copa do Brasil.

"O Enderson adorou o atleta, acha que ele é acima da média. Ao longo da temporada, discutimos muito qual era o momento de ele ser cedido ao sub-20 e qual era o momento de ele ficar no profissional. Evitamos tirá-lo das convocações da Seleção Brasileira, que só no segundo semestre foram três, porque entendemos que a Seleção dá experiência e visibilidade. A gente tratou esse ano muito mais como uma transição", disse Eduardo Freeland, diretor de futebol.

Ao longo da última temporada, Matheus recebeu os holofotes do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo para aprimorar a parte física. Em 2022, está previsto um trabalho de aprimoramento técnico, que será orientado por Lucio Flavio, auxiliar da comissão permanente.