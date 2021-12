Rafael Moura fez apenas um gol pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael Moura fez apenas um gol pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/12/2021 14:26

Rio - Aos 38 anos, o centroavante Rafael Moura tem futuro incerto no Botafogo. Com contrato até o fim de dezembro, He-Man já manifestou seu interesse em continuar em General Severiano para a próxima temporada, mesmo tendo sido pouco utilizado em 2021. Para o ex-técnico do clube René Simões, a experiência do atacante pode ajudar o clube em 2022.

"Composição de elenco. Quem é que vou trazer para ser o titular? Não é ele. Na composição do elenco, às vezes cabe um jogador como ele, experiente. Nunca trabalhei com ele, não sei como é o comportamento dele no grupo, mas a experiência ajuda. Para ser titular do Botafogo, 0% de chances nesse momento", opinou René, no programa "Os Donos da Bola", da Band.

Outro comentarista da bancada do programa, Ronaldo Castro, por sua vez, não acha bom negócio a renovação com Rafael Moura.

"É um centroavante nato, mas a idade pesa. Acho que o Botafogo tinha que pensar em outro jogador", disse.

Com a iminente saída de Rafael Navarro, destaque da equipe na temporada vitoriosa na Série B, o Botafogo já se movimenta no mercado em busca de uma referência no ataque.