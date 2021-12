Breno, de 21 anos, foi revelado pelo Goiás - Rosiron Rodrigues/Goiás

Publicado 07/12/2021 11:39

Enquanto negocia renovações de contratos de peças importantes, o Botafogo também mapeia o mercado em busca de oportunidades para 2022. Uma delas é o volante Breno, do Goiás, que foi oferecido. O nome agradou o técnico Enderson Moreira e a diretoria alvinegra avalia a contratação, segundo o site 'GE'.

Sem ter renovado com Goiás, Breno está livre no mercado, o que ajudaria na contratação sem grandes custos. O jogador de 21 anos foi liberado em novembro pelo clube goiano após 20 jogos em 2021. Entretanto, o nome ainda é avaliado por haver outras opções que estão sendo estudadas.



Além disso, a contratação de mais um volante dependerá de como terminarão as negociações com jogadores da campanha do título da Série B e que ficarão sem contrato em dezembro. São os casos de Barreto, Luis Oyama, Pedro Castro e Marco Antonio. Já Cesinha não ficará.



O Botafogo tenta ampliar empréstimo ou pelo menos pagar um valor que esteja dentro do que cabe nos combalidos cofres alvinegros.