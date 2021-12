Botafogo x Sport pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos - Vitor_Silva

Publicado 07/12/2021 15:32

Rio - O volante Zé Welison pode retornar ao Botafogo em 2022. De acordo com o “Canal do Luna”, o jogador está fora dos planos do Sport para a próxima temporada e o Glorioso seria o caminho mais provável.

Zé Welison pertence ao Atlético-MG, mas o Galo não tem interesse em seus serviços e deve emprestá-lo novamente. O Botafogo já teria procurado o clube mineiro para demonstrar interesse.

A chegada de Zé Welison seria para uma posição que pode ficar carente para o próximo ano. Barreto, Luís Oyama, Pedro Castro e Matheus Frizzo estão emprestados por Criciúma, Mirassol, Tombense e Grêmio até o dia 31 e as permanências são incertas.