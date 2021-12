Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Enderson Moreira Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/12/2021 17:39 | Atualizado 07/12/2021 17:43

Rio - Em fim de contrato com o Botafogo, o lateral-direito Jonathan Lemos concedeu entrevista ao canal "Estrela te Conduz", do YouTube, na última segunda-feira, e aproveitou para exaltar o treinador Enderson Moreira. Na ocasião, o jogador citou a reintegração do zagueiro Federico Barrandeguy como um dos exemplos de que o técnico dava atenção especial para o elenco alvinegro.

"O Enderson dá ênfase a todos os atletas. O Barrandeguy, que estava isolado do grupo, ele abraçou, trouxe, mesmo não sendo inscrito e não podendo atuar pelo Botafogo. Ele dava as mesmas oportunidades para mim, para o Rafael, o mesmo tempo o Barrandeguy treinava também. Só por isso já tem meu carinho e meu respeito pelo cara que é", disse o lateral Jonathan Lemos.

Além disso, o atleta relembrou a passagem do ex-técnico do Botafogo, Marcelo Chamusca, que iniciou a temporada com o Alvinegro no Brasileirão da Série B. O jogador teve mais oportunidades com o treinador anterior do que com o Enderson Moreira.

"Chamusca é um cara sensacional, do bem. Ele procurava fazer o melhor para a gente, tentava ensinar, fazer algo diferente nos momentos difíceis. Sempre terá meu respeito pela forma como tratava todo o grupo. Nós vivemos de resultado e infelizmente não tivemos êxito com ele", concluiu.