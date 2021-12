Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/12/2021 17:16

Rio - O Botafogo está próximo de definir seu head scout, profissional que irá auxiliar o diretor de futebol Eduardo Freeland no mercado de transferências com análises e indicações de contratações. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

A diretoria do clube já deu o aval para iniciar o processo de entrevistas com os candidatos, que serão agendadas em breve. Principal preocupação, a verba para a contratação deste profissional também já está separada pelo departamento financeiro do Botafogo.

Nos próximos dias, o Botafogo irá intensificar seu planejamento para 2022, definindo também a hierarquia da nova função no clube. Além disso, o clube trabalha para manter as principais peças do elenco comandado por Enderson Moreira, que tem renovação adiantada.