Matheus Frizzo em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/12/2021 13:28

Rio - Reformulando seu elenco, o Botafogo pode dispensar mais dois jogadores campeões brasileiros da Série B em 2021. De acordo com o site "Torcedores.com", Matheus Frizzo será devolvido ao Grêmio, enquanto o experiente meia Ricardinho tem chances remotas de renovação contratual com o Glorioso.

Matheus Frizzo disputou 19 partidas pelo Botafogo na Série B, mas nenhuma delas como titular. O jogador teve papel fundamental na partida contra o Operário, no Estádio Nilton Santos, participando da jogada que culminou com o gol de Rafael Navarro, garantindo o Alvinegro na Série A de 2022.

Ricardinho, por sua vez, atuou ainda menos ao logo da competição. Foram dez partidas disputadas e o posto de titular apenas na estreia da Série B, contra o Vila Nova, fora de casa. Aos 35 anos, mesmo sendo um dos líderes do elenco, é improvável a visualização do cenário com uma renovação.

A posição de volante é a que mais preocupa o Botafogo atualmente. Isso porque Barreto, Pedro Castro e Luís Oyama não têm suas permanências garantidas para a Série A. O Botafogo deve, em breve, abrir negociações formais com Criciúma, Tombense e Mirassol, clubes que detém, respectivamente, os direitos econômicos dos jogadores.

Frizzo e Ricardinho devem se juntar a Jonathan Lemos, Cesinha e Kayque, os primeiros que integram a barca de General Severiano na janela para a próxima temporada.