Breno, de 21 anos, foi revelado pelo Goiás - Rosiron Rodrigues/Goiás

Breno, de 21 anos, foi revelado pelo GoiásRosiron Rodrigues/Goiás

Publicado 08/12/2021 16:19 | Atualizado 08/12/2021 18:01

Rio - Oferecido ao Botafogo e nome que agrada a diretoria Alvinegra, o volante Breno, ex-Goiás, recebeu sondagens de clubes do Canadá, Estados Unidos, México e Portugal. A informação é do site "Torcedores.com".

De acordo com a publicação, Breno vem sendo monitorado pelo Botafogo desde o fim da Série B, quando já não atuava pelo Goiás. A possível contratação do volante é vista com bons olhos pelo técnico Enderson Moreira, que comandava o Esmeraldino quando Breno ainda atuava pelas categorias de base.

O estafe do jogador de 21 anos aguarda uma proposta formal do Glorioso que, por sua vez, não pretende entrar em leilões devido a dificuldade financeira.

Breno fez 20 partidas pelo Goiás nesta temporada e foi afastado pelo clube após as partes não chegarem a um denominador comum sobre a extensão contratual da promessa do Esmeraldino.