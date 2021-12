Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Durcesio MelloFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/12/2021 15:24

Rio - A espinha dorsal do 'fora de campo' do Botafogo fica para 2022. Pelo menos foi o que garantiu Durcesio Mello, presidente do clube, no evento de lançamento do "Museu Botafogo" que aconteceu na manhã desta quinta-feira, na sede de General Severiano.

O mandatário bancou as permanências de Enderson Moreira e Eduardo Freeland para a próxima temporada. Vale lembrar que o treinador ainda não assinou a renovação porque quer garantias de recursos para contratações.

"Com certeza. O Enderson vai ficar, assim como o Freeland. São importantíssimos para esse projeto de 2022", afirmou Durcesio.

A parte financeira também está sendo trabalhada, garantiu Durcesio. O presidente afirmou que o clube está perto de conseguir recursos financeiros para viabilizar reforços para Enderson Moreira.

"A gente está tentando viabilizar recursos para contratar jogadores desde já, e renovar com os atuais dessa espinha dorsal que a gente tem, e está muito próximo de poder anunciar isso para começar as contratações desde janeiro", completou.