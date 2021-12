Atacante chegou ao clube francês em setembro de 2020 - Divulgação/Olympique

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco para a disputa da Série A, o Botafogo pode contar com um velho conhecido dos torcedores. O atacante Luis Henrique, de 19 anos, está tendo a sua situação monitorada pelo Glorioso. As informações são do "FogãoNet".

Profissionalizado pelo Botafogo, o jovem acertou com o Olympique de Marselha no ano passado. De acordo com o portal, o clube francês tem interesse no empréstimo do jogador e por conta disso, o Alvinegro acompanha de perto a situação.

O Botafogo irá procurar o clube francês para saber se há o interesse de um empréstimo para clubes de fora da Europa. A possibilidade é vista com bons olhos, pois não deve exigir valores muitos altos como o de uma compra de direitos federativos.

Com a camisa do Olympique, Luis Henrique entrou em campo em 36 partidas e não fez nenhum gol. Pelo Botafogo, em sua última temporada, o jogador atuou em 19 jogos e marcou duas vezes.